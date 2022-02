10Art: secondo incontro con l’attrice Cristina Donadio

Sabato 19 febbraio l’appuntamento alle ore 20.30 con l’attrice Cristina Donadio presso le Antiche Cantine Mustilli di Sant’Agata De’ Goti, Main Sponsor della manifestazione “10Art”, dieci appuntamenti mensili con personalità della cultura e dello spettacolo, promossi dall’associazione Blu’s nell’ambito del più ampio progetto Cross Cities. Quello con Cristina Donadio è il secondo appuntamento dopo il successo dell’evento di gennaio con lo storico dell’arte Massimo Bignardi che ha felicemente inaugurato il cartellone.

Seconda tappa dell’evento titolato “1o Art”, fiore all’occhiello del progetto Cross Cities. Progetto che dopo la Réniuon post-pandemia ha ripreso il suo proposito di resistenza creativa, una resistenza «sul campo e a km. zero – come si legge sul sito dell’evento – senza fondi, sostegni, economia e spazi pubblici». La pura volontà di resistere attraverso l’arte e con l’arte diviene un palinsesto che produrrà cultura a tutto tondo: uno sguardo agli artisti che avranno la possibilità di raccontarsi accompagnate da performance artistiche.

Gli incontri proseguiranno per tutto il 2022, fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto, con: Fabio Donato per la fotografia il 26 Marzo, Diego Watske per la danza il 30 Aprile, Agostino De Rosa per l’Architettura il 28 Maggio, Tonino Battista per la Musica il 25 Giugno, Alessandra Riccio per la Critica giornalistica il 24 Settembre, Pasquale e Leonardo Scala per la Liuteria il 29 Ottobre, Livia Apa per la Cultura Africana il 26 Novembre e, a chiusura, il 17 Dicembre con Stefano De Santis per le ONG.

Questo sabato, le Antiche Cantine Mustilli di Sant’Agata dei Goti, ospiteranno Cristina Donadio. Attrice che ci affascina e ci smuove per l’onestà con cui racconta la sua complessità umana, esordisce a teatro con i grandi attori della tradizione napoletana come Nino Taranto e, al cinema, nel 78 con “Nel regno di Napoli” di Schroeter, con registi importanti come Cavani e Squitieri e attori come Sergio Castellitto e Fabrizio Bentivoglio. Nella serie Gomorra interpreta la boss malavitosa Scianel facendone un archetipo del male al pari delle eroine della tragedia greca Clitennestra, Medea e della tragedia shakespeariana come Lady Macbeth. Nel corso della sua carriera la Donadio ha reso universali le proprie esperienze umane trasmutandole attraverso un’arte catartica, quella del cinema, che da sempre ci scuote nel profondo e ci dà, ancora oggi, il coraggio di sognare.

L’incontro è stato reso possibile da una vasta rete di collaborazioni e partners, che, oltre quella delle Antiche Cantine Mustilli, vede il sostegno di Everybody Production, Informazione Cultura e Spettacolo, Sentieri Luminosi, ristorante AGAPE, Guarda Napoli e la collaborazione con la Scuola Cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il progetto Cross Cities dell’associazione Blu si propone come incubatore ed attrattore culturale permanente con il principale obiettivo di aggregare esperienze artistiche capaci di coinvolgere, disegnare e creare nuovi linguaggi, spazi dove gli artisti, attraverso la propria capacità espressiva, ritrovano il senso comune della condivisione di esperienze. Nel 2019 è stata promossa la prima Réunion, frutto di azioni e discussioni sulla realizzazione di un incontro internazionale. Su queste premesse circa 70 liberi pensatori si sono riuniti intorno ai temi della resistenza culturale rappresentati dalle loro opere: uguaglianza sociale, diritti umani, rispetto dell’ambiente. Su questi valori, fortemente legati all’arte e in contrapposizione al dilagante modello di flusso creativo spento e ripetitivo, tutti hanno partecipato all’evento con i più vari contributi per sviluppare e approfondire le comuni identità. Questa iniziativa sarà riproposta con una nuova Réunion in presenza prevista nell’agosto 2022, l’obiettivo è quello della partecipazione di circa un centinaio di artisti di diverse discipline.