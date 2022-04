Basta lacrime e sangue nel nome del capitalismo

Io non voglio accettare l’ennesimo lacrime e sangue nel nome di un conflitto che non mi rappresenta minimamente. Non voglio accettarlo, dopo tutti i “lacrime e sangue ” che negli ultimi anni, ininterrottamente, crisi dopo crisi, abbiamo dovuto sostenere sulle nostre spalle… Come fardelli, utili solo a salvare politici e politiche incompetenti, arricchire grandi multinazionali e che progressivamente ci hanno privato dei diritti di base… Dalla sanità ai diritti sul lavoro, dall’istruzione al sociale.

Io non voglio salvare il capitalismo, nè l’imperialismo NATO o quello russo-cinese. Che vadano a farsi fottere i Draghi, i Biden, i Zelensky, i Putin e tutti quelli come loro. Io voglio che il sistema capitalista collassi e smetta di piantare le sue unghie nella schiena della classe medio bassa per succhiarne la linfa per sopravvivere fino alla prossima crisi… Crisi che esso stesso avrà generato.