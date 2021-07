Benevento, protesta davanti alla Lidl in nome di Adil

Ieri pomeriggio un gruppo di attivisti si è riunito per protestare contro l’uccisione di Adil Belakhdim, coordinatore sindacale SiCobas travolto da un camion frigo durante un picchetto nel piazzale dei magazzini Lidl di Biandrate. “Complice chi resta in silenzio, Adil vive” riporta lo striscione esposto durante l a protesta davanti al punto vendita Lidl di Benevento.

Oltre allo striscione, gli attivisti del gruppo “Disobbedienza Creativa” hanno incollato a terra impronte di sangue e sagome del sindacalista travolto dal camion per dire che «chi acquista è complice di chi sfrutta i lavoratori e reprime sacrosante rivendicazioni». I manifestanti sono stati alla fine allontanati dai vigilanti davanti alla Lidl, che hanno posto fine alla protesta.

“Manifestiamo il nostro dissenso e profondo sdegno contro gli abusi e l’ennesimo sopruso da parte di multinazionali, grandi gruppi e corporation. Continuano le esclation di ingiustizia verso i lavoratori di questi colossi commerciali, in quanto a condizioni lavorative e mancanza di tutele. E chi lo paga questo conto? Lo ha pagato Adil, lo hanno pagato in tanti, in troppi per troppi anni. Lo paghiamo tutti, anche senza saperlo. Se restiamo in silenzio siamo Complici”, – dichiarano gli attivisti, concludendo l’intervento con una poesia:

“Esiste un’unica alternativa

alla schiavitù legalizzata

Che puzza di un secolo

E che in questi ultimi sei mesi

Ha raddoppiato le morti sul lavoro.

L’alternativa non è quella di sporcarci ancora

Di sangue e di silenzio

L’alternativa non è l’immobilismo

Colpevole e omicida

L’alternativa è di farci parola indelebile

Con inchiostro, voce e corpo

Divenire strumento di lotta e di testimonianza.

Abbiamo il potere del dire

Abbiamo il potere di agire

Abbiamo i nomi di chi ci passa sopra

In libertà

Abbiamo abbastanza rabbia

Per ribellarci

All’indifferenza

Ora” (Francesca De Michele)

Comunicato di DisobbedienzaCivile