Benevento si muove: una rassegna di incontri per costruire insieme il cambiamento che desideriamo.

Siamo entusiasti di annunciare TERREITÀ AMBULANTE, una rassegna itinerante di incontri, dialoghi e connessioni che attraversa Benevento e provincia, coinvolgendo librerie indipendenti, studi fotografici, botteghe artigiane, produttori locali e spazi autodeterminati. Un calendario di eventi che mette al centro l’associazionismo, la sostenibilità, la cultura indipendente e il desiderio profondo di rigenerazione collettiva.



Un programma ricco di stimoli e protagonisti del cambiamento.

Da aprile a giugno, oltre 15 appuntamenti in calendario con tematiche che spaziano dal benessere olistico alla poesia performativa, dalle costellazioni familiari all’escursionismo naturalistico, dalla permacultura alla solidarietà. Un mosaico di esperienze, parole, storie e pratiche per immaginare una nuova direzione.



“Terreità Ambulante” è più di una rassegna: è un percorso condiviso, un laboratorio diffuso per riscoprire la forza delle relazioni locali, la bellezza della partecipazione e la possibilità concreta di un cambiamento dal basso. È un invito a incontrarsi, conoscersi, contaminarsi, imparare insieme.



Appuntamenti da non perdere:



Ven 4 aprile. Ore 19.00

✓ COSA SONO LE COSTELLAZIONI FAMILIARI / Sogno di Dioniso

Un’introduzione al tema

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Ven 11 aprile. Ore 19.00

✓ BAKE. Piante officinali e medicinali, Sassinoro

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Sab 19 aprile. Ore 19.00

✓ SPAZIO FOTOGRAFIA 55 – Galleria fotografica. BN

LUOGO. Spazio Fotografia 55, corso Dante 55, BN – 338 809 9737

___

Sab 26 aprile. Ore 19.00

✓ OHARA YOGA

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Ven 2 maggio. Ore 19.00

✓ GAS Arcobaleno Benevento. Gruppo d’Acquisto Solidale

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Ven 9 maggio. Ore 19.00

✓ LERKA MINERKA. Escursionismo naturalistico

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Ven 16 maggio. Ore 19.00

✓ ARTIMEDE. Officine dell’arte

LUOGO. Artimede. Piazza Mazzini 14, BN

___

Ven 23 maggio. Ore 19.00

✓ ECHOSPHERE. Permacultura. Castel Campagnano, CE.

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Sab 31 maggio. Ore 19.00

✓ BIO-LU. Grani antichi, Calvi

LUOGO. Negozio Natura Amica. Via Torre della Catena 133, BN – 347 163 3905

___

Sab 7 giugno. Ore 19.00

✓ INTROTERRA edizioni / Evento di poesia performativa

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Ven 13 giugno. Ore 19.00

✓ LAV Benevento. Dalla parte degli animali.

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

Domenica 15 giugno, ore 11.00/16.00

✓ OHARA YOGA

LUOGO. Camposauro – 347 911 4000

___

Sab 21 giugno. Ore 19.00

✓ SPIR.TÀ. Discipline spirituali e olistiche

Introduzione all’associazione e intervento su REIKI E COACHING per superare l’ansia e la frustrazione.

LUOGO. Negozio Natura Amica. Via Torre della Catena 133, BN

___

Sab 28 giugno. Ore 19.00

✓ CASPAR. Campania Slam Poetry. Evento di poesia performativa.

LUOGO. Libreria Indie Masone. BN

___

ALTRE IN CORSO DI ADESIONE…



Location principali:



Libreria Indie Masone – Benevento

Spazio Fotografia 55 – Corso Dante, BN

Natura Amica – Via Torre della Catena – BN

Artimede – Piazza Mazzini – BN

Camposauro (BN)