Le illustrazioni di Concetta Mucci: l’arte che crea condivisione a Benevento

«Il disegno è l’arte di condurre una linea a fare una passeggiata», scriveva Paul Klee. Parafrasandolo potremmo dire che le illustrazioni di Concetta Mucci sono arte che conduce in una passasseggiata tra i locali Beneventani.

Concetta Mucci in arte “EvacontroEva”, artista beneventata, terrà una mostra di illustrazione a tema Cocktail l’7 luglio alle ore 22.00 presso il Monkey Gintoneria in via Cardinal di Rende 16, Benevento. Il tema delle illustrazioni è Cockatil 2.0, in quanto continuazione di una precedente mostra illustrativa fatta presso Alimenta, l’obiettivo è anche richiamare il locale che propone vari cocktail. Per la serata sarà previsto un dress code black and white, le persone potranno scegliere un total black o un total white o un black and white misto.

Un format, ideato dalla stessa artista, che si ripete con successo. Un modo unico ed originale di fondere arte e marketing coinvolgendo i clienti a partecipare alla mostra attivamente con «un phoyo booth a tema cocktail per immortalare i partecipanti e renderli attivi sui social», spiega la Mucci. La personalizzazione delle illustrazioni a seconda del locale garantisce originalità alla serata e curiosità negli avventori che sanno di trovare sempre qualcosa di nuovo.

Il mondo degli illustatori è una realtà in crescita, la Mucci è stata in grado di raccogliere questa «nuova forma artistica» di crescente interesse donandole una forma personale. «Oggi c’è una maggiore attenzione a dettagli, una cura maggiore delle cerimonie, tutto viene curato nel particolare: dai segnaposti, alle partecipazioni. Di conseguenza in questo settore c’è possibilità di crescere».

Come spiega ad Alessandro Paolo Lombardo sul Mattino, l’idea nasce dal voler «creare un vero e proprio momento di condivisione e di festa creando un appunamento nuovo in città». Il percorso creativo di “EvacontroEva” nasce dalla fascinazione per i caratteri dei Murales, dal mondo della street art a quello dei fumetti. «Una persona creativa, molto curiosa ed affascianata dall’arte – come si decrive lei stessa – e le illustrazioni sono una delle mie forme di espressione attraverso cui penso di comunicare perfettamente chi sono: le mie illustrazioni si presentano a volte un po’ caotiche ma comunque piene di colore». Arte, condivisione e Gin&Tonic: le serate ideali!

Vittorio Palmieri