Per Roberto Fico il Parlamento è centrale: valanga di commenti increduli

Roberto Fico sembra non avere dubbi: «Le Camere mantengono la loro centralità nel sistema democratico». «No scusi, è uno scherzo?», risponde un utente. Più esplicito il commento di Tenisia: «Centralità delle camere, ma per favore. State andando avanti a decreti e voti di fiducia. Il Parlamento non esiste più, potreste anche scioglierlo, tanto per quello che serve» («ah, no, rimarreste tutti disoccupati», aggiunge).

Il post del presidente della Camera dei deputati, in merito alla celebrazione del centocinquantenario della prima seduta a Palazzo Montecitorio, raccoglie tutta l’insofferenza di quella grande parte di elettori che non si sentono più rappresentati da un moVimento, il 5 stelle appunto, divenuto pienamente integrato nel sistema politico. Un moVimento che urlava contro lo strapotere di banche e finanza e oggi puntella ogni atto del presidente del consiglio Mario Draghi, economista, banchiere, già managing director di Goldman Sach e aspirante presidente dell’universo. «Dov’e’ la centralità del Parlamento con tutti i decreti legge approvati con la fiducia? – chiede Mauro – Spiegamelo giuridicamente Fico, perché io come molte altre persone abbiamo un concetto diverso di centralità del Parlamento e mi pare lo avessi anche tu prima di entrare lì dentro. Almeno abbi la decenza di evitare affermazioni provocatorie».

«Il Parlamento – continua Roberto Fico – ha svolto un ruolo decisivo in tutte le tappe della storia nazionale contribuendo al consolidamento dell’unità del Paese e alla sua evoluzione istituzionale, economica e sociale. Ma molto resta da fare per garantire la reale coesione e superare divari inaccettabili. Sono un faro per tutti i cittadini: da qui nasce il senso di appartenenza alle istituzioni e alla comunità. Da qui si costruisce il futuro». Anche qui la risposta è secca: «Ma se state appoggiando un governo ultra liberale e autoritario – scrive Denis – calpestando la dignità di lavoratori e padri di famiglia». «State distruggendo la democrazia. – rincara Gisella – Parli di sistema democratico con Draghi che fa decreti e leggi senza neanche passare per Camera e Senato? E che ne pensi della discriminazione in atto?». Non mancano i riferimenti alle discriminazioni su base vaccinale: «Avete avallato leggi pseudovaccinali e parlate di “centralità delle Camere”… Devo ancora capire se è inettitudine o totale disprezzo dell’intelletto dei cittadini», commenta Ilaria.