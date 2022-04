Sacrifici energetici per non fermare la guerra e salvare i “becchini di Stato”

Visto che d’ora in avanti il leit-motiv di questi becchini di Stato, declinato in diverse salse, sarà: “Se non volete la guerra ingoiate il rospo x o rinunciate al diritto y”, credo sia necessario, per me come penso per ogni persona che non voglia arrendersi al naufragio della ragione in atto a ogni livello della vita associata, dichiarare apertamente quanto segue.

– risolvere crisi energetiche che voi stessi avete generato con le vostre scellerate alleanze; – a salvaguardare gli insopportabili privilegi della vostra classe , che siate di nazionalità americana, europea o russa; – a fomentare guerre tra inquietanti nazionalismi (in prima linea) e tra voraci imperialismi in lotta per l’egemonia mondiale (dietro le quinte, ma nemmeno poi tanto); – a legittimare la vostra oscena furia bellicista, le vostre ottuse polarizzazioni, le vostre ridicole strategie e alleanze militari , i vostri maschi compattamenti a cervello spento, di cui vi sentite così virilmente fieri; – le vostre escalation da macellai sulla pelle del popolo ucraino e di chissà chi altro in futuro, da cui nessuno di voi ha la minima intenzione di recedere fino a che il suo gioco non sarà compiuto;

se i nostri sacrifici servono ad alimentare questo – e alla fine, con ogni probabilità, non scongiureranno né la guerra, né il disastro economico che ne consegue (per noi miserabili, certo non per il grande capitale, che sopra i cadaveri fa festa) –, allora da me non avrete un centesimo, uno sforzo, un muscolo che si tende per la vostra ributtante violenza, non avrete nemmeno la rinuncia più insignificante, dopo le mille che già avete imposto alle nostre vite tristi, accartocciate, svuotate, non solo e non tanto nei portafogli quanto nel loro immenso potenziale di gioia, di desiderio, di salute mentale, di solidarietà fraterna, di speranza di poter anche solo immaginare un mondo meno barbaro di questo inferno, che per voi è l’unica alternativa possibile.