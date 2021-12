Se i “leoni da tastiera” scendono in piazza…

Dialogo semiserio tra un uomo di sinistra e un simpatizzante del PD

«Siete solo “leoni da tastiera”!»: quante volte lo abbiamo letto e sentito. Poi vanno in piazza a decine di migliaia…

Simpatizzante del PD: Vergogna! Li dovrebbero arrestare tutti!

Uomo di Sinistra: Amico, fai pace col cervello. Non li volevi lontani dalla tastiera? Sono scesi in piazza come dicevi tu.

SPD: Ma ci sono i populisti e i sovranisti!

UDS: Ma i populisti e i sovranisti non erano quelli del governo giallo-verde, M5S e Lega? Non erano quelli che prima tanto odiavi e ora ti ritrovi come amici del cuore in Parlamento?

SPD: Ehmm, ci sono cose più importanti per le quali manifestare!

UDS: Amico bello, ma non ti viene in mente che è lo stesso Governo che ha posto in essere la strategia anti-covid e tutte le altre? Nella tua testa, lo stesso governo fa una cosa per il nostro bene e tutto il resto per il nostro male? Non è che si tratta della stessa agenda politica con la quale ci hanno di fatto commissariato? Che sono gli stessi Draghi e Brunetta?

SPD: E tu poi dove stai? Quale piazza hai riempito con le manifestazioni per le cose importanti?

UDS: Non ti hai mai sfiorato il cervello, con il quale non hai fatto pace, che questa rappresenta anche l’unica opposizione sociale al Governo delle Banche? Si può fare di meglio? Sai fare di meglio? Scendi in piazza, leone da tastiera.

Manfredi Varricchio