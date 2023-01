“Sleeping Mother” è un canto d’amore per la madre terra e di protesta allo stesso tempo, per denunciare il vilipendio quotidiano verso la Terra. Di seguito la videopoesia di Francesca De Michele, studiosa di cultura americana e della beat generation, poetessa e animatrice di “ Versi in Rivolta “, che colpisce per la potenza delle parole e delle immagini in rapida successione, accompagnate dalle musiche di Biagio Accardi.