Torrecuso, Lipu salva una poiana ferita

Ritrovata da un giovane viticoltore di Torrecuso una poiana ferita nei boschi di Torrecuso. Il volatile, impossibilitato al volo, è affidato alle cure dei responsabili della sezione di Benevento della Lipu. I volontari della Lipu hanno provveduto a prestargli un primo soccorso per poi trasferirlo in una struttura veterinaria di San Giorgio del Sannio.

Un incontro inaspettato, carico di stupore e preoccupazione, per il viticoltore Nicola Iannella e la compagna Daniela Facchiano, che nel pomeriggio di ieri hanno ritrovato nei boschi di Torrecuso una poiana. Il volatile, visibilmente ferito ed impossibilitato a prendere il volo, aveva trovato rifugio tra i cespugli. Per fortuna questo non è servito per passare inosservato. Il giovane, recuperata la poiana dal suo rifugio, si è subito attivato contattando Marcello Stefanucci, responsabile della sezione di Benevento della Lipu, il quale ha provveduto a soccorre il volatile trasferendolo presso la struttura PAV dell’Asl di San Giorgio Del Sannio.

La poiana ferita, ribattezzata Holly da quanti stanno seguendo con apprensione lo sviluppo della vicenda, potrebbe essere una vittima dell’ultimo scorcio di caccia, periodo che si chiuderà il 10 febbraio. Domani mattina Holly sarà trasferita al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) sito presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dall’ASL Napoli 1 Centro, solo dopo potremmo sapere bene se le sue ferite sono recuperabili.», continua Stefanucci ringraziando quanti si sono prontamente attivati per soccorrere la poiana Holly. Importante è costruire una rete di connessioni che possa effettuare un quotidiano controllo dei nostri territori. Intanto non ci resta che sperare che Holly possa riprendersi in fretta è tornare a volare alta nel cielo.