I videomaker sono il vero motore spirituale dei The Jackal? Fabio Balsamo: «Mario Rotili è un grande!»

Al Festival BCT (Benevento Cinema Televisione), i The Jackal sono entrati in partita a gamba tesa mettendo subito i puntini sulle i, esaltando il videomaker sannita Mario Rotili e tutto lo staff che ormai è onnipresente in quella che è diventata una vera e propria azienda della risata, come hanno spiegato sul palco i protagonisti.

Nel corso dello show, il montatore sannita è stato chiamato in causa durante i racconti tratti dal libro Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone. Ciro e Fabio lo hanno salutato più volte, confermando che la qualità dei video è notevolmente migliorata dal 2015, ossia da quando anche Mario è presente nello staff dell’azienda comica. Il videomaker sannita ha partecipato anche alla lavorazione di diversi frame del montaggio con effetti speciali nel film Addio Fottuti Musi Verdi del 2017, regia di Francesco Ebbasta (guarda la nostra videointervista). Pellicola, che è un’opera di fantascientificomicità: un viaggio interstellare in una risata senza gravità.

Ho chiesto un commento su Mario Rotili ai The Jackal. Ciro mi ha lanciato uno sguardo commosso di gratitudine che vale più di ogni parola, Simone ha fatto un sorriso benevolo e se n’è andato, Alfredo ha detto Wow. Infine, ho chiesto a Fabio Balsamo “Ma che ne pensi di Mario Rotili?”: «E’ un grande!», ha risposto. Assente Ginaluca Fru per motivi di lavoro. Aurora e Claudia, presenti sul palco, hanno speso parole di elogio nei confronti del montatore sannita durante lo show. Anche se i videomaker non si vedono e lavorano nascosti nell’oscurità fra le piaghe marce dei frame, questo non significa che non sono insieme a noi. Ogni volta che qualcuno guarda un film o un video (anche pezzotto), un montatore lo sta osservando a sua volta e una stella brilla nel cielo.

Nella serata di ieri 22 giugno 2021, Mario Rotili, un videomaker dei The Jackal come tanti altri nel mondo, è diventato molto di più che un semplice montatore come tanti altri nell’universo: è diventato a tutti gli effetti un prodotto tipico locale sannita.

Luca Mirra