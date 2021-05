I perché della sceneggiata di Fedez al Primo Maggio. FAQ

Consapevoli di alimentare, nel nostro piccolo, lo stesso circolo vizioso mediatico stigmatizzato di seguito, riteniamo comunque utile alla riflessione proporre questa breve e quasi esaustiva sintesi della questione. 1) D. Perché tutti stanno parlando di Fedez anziché della legittima questione su cui è intervenuto e del suo condivisibile intervento?

R. «Perché quando si vive di immagine, brandizzando la propria esistenza e combinando (peraltro in maniera redditizia) visibilità personale, flussi digitali e sponsor, la realtà passa in secondo piano. In questo senso Fedez appare come un sottoprodotto della pubblicità, un potentissimo generatore di click, e qualsiasi cosa faccia o dica finisce in un circolo mediatico che rientra nella categoria “Sales and marketing” più che in quella dell’arte e, soprattutto, dell’attivismo (più dalla parte degli algoritmi che dei diritti sociali e civili, ma questo è un problema che condivide con buona parte del mondo). Se dobbiamo paragonarlo a un eroe, il termine di confronto sarebbe (anche esteticamente) più con la schiera della Marvel che con quella degli attivisti. In sintesi: non esiste la possibilità che in un circo mediatico così strutturato un personaggio imperniato sulla totale continuità tra vita e pubblicità possa dire o fare qualcosa che non si trasformi in un boomerang di attenzione su di lui, quindi altra visibilità personale (e, indirettamente, altri click, altri sponsor, altri soldi)» ( Alessandro Paolo Lombardo ).