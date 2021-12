“Cross Cities”, riparte il progetto di restanza artistica

“Cross-city” riparte da dove la pandemia lo aveva fermato. Riparte dall’arte come forma di resistenza e restanza. Recita il manifesto: « Resistere! Resistere! Resistere! Se voglio costruire la speranza, devo resistere». Oggi – dopo l’evento drammatico che ha colpito il mondo – le nostre società sono maggiormente disgregate. L’arte può plasmare il futuro, creare “Città Incrociate”, città fatte, per dirla con Calvino, di migliaia di cose reali e immaginabili, dunque possibili. Le città, come i sogni, sono «costruite di desideri e di paure, sono fatte di incontri che potrebbero avvenire tra loro, conversazioni, sorprese, carezze e morsi». Urge ricreare le fondamenta di un sentire comune che si trasformi in un cooperazione e solidarietà. Nodo cruciale dell’iniziativa rimane la complessità del vivere contemporaneo e la necessità di approfondire vecchie-nuove forme di convivenza e relazione, perché è proprio dalle arti che si può immaginare futuri possibili.

Riprende con la Winter Edition di oggi 17 e domani 18 dicembre 2021 la programmazione del progetto Cross Cities, promosso dall’associazione Blu’S di Sant’Agata deI Goti. Il progetto è partito nell’agosto 2019 con la prima Réunion a cui hanno partecipato circa 70 artisti ed è proseguito anche nel 2020 nonostante le forti limitazioni dovute alla situazione pandemica. CROSS CITIES WINTER EDITION \ RESISTENZA prevede nel suo format due appuntamenti che si terranno nel mese di dicembre 2021 all’insegna di due diversi scenari storico-sociali: Innovazione \ Tradizione.

Innovazione: il 17 dicembre dalle 20.30 alle 23.30 sono previsti tre appuntamenti di Performing Art (Danza, Teatro e Musica) Vincenza Modica “Trilogia dell’assenza – Attraversamenti”, Mena Rusciano “A Body Tale”, Sonic Alliances “Virus”.

Sabato 18 Dicembre dalle 16:30 alle 18:00 appuntamento con la Tradizione dei Pupi, marionette, guarattelle e suoni della terra grazie all’Opera dei pupi di Salvatore Gatto. Gli eventi si svolgono presso le Cantine storiche Mustilli a Sant’Agata de’ Goti in via dei Fiori 20. Per ciascun evento è prevista la condivisione sulle piattaforme social, al fine di raggiungere una platea di partecipanti ampia e variegata; tutto Il materiale prodotto sarà open content a disposizione di tutti per una fruizione aperta e condivisa.

Il progetto “Cross Cities” ha il principale obiettivo di aggregare esperienze artistiche capaci di coinvolgere, disegnare e creare nuovi linguaggi, spazi dove gli artisti, attraverso la propria capacità espressiva, ritrovano il senso comune della condivisione di esperienze. Blu’S è una realtà organizzativa dinamica, operante da venticinque anni su un ampio territorio capace di spaziare nella diversità di linguaggi e di proporsi sempre come strumento aggregativo e luogo espressivo aperto. “Blu’”S è un’esperienza umana e dunque culturale che nasce a Sant’Agata de’ Goti e, da questo territorio antico e ricchissimo, si apre al mondo divenendo casa comune e contenitore ideale per ogni forma di sperimentazione e proposta, luogo di incontro e di scambio. “Blu’S” è uno stato d’animo, un medium propositivo, un punto di ripartenza e di resistenza perché è a partire dalle arti che si può immaginare un futuro possibile.