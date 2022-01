Il tempo del Nocciolo

Il nocciolo, albero magico per eccellenza (e alleato della bellezza)

In questo periodo è possibile vedere il nocciolo coperto di numerose “appendici” che sembrano dare l’impressione di tanti piccoli fantasmi gialli appesi ai rami: sono gli amenti, i fiori maschili, ora carichi di polline che, trasportato dal vento, andrà a fecondare i minuscoli fiorellini femminili che daranno poi vita alle gustose nocciole. Il miracolo della vita che si rinnova ogni anno…

Il nocciolo, insieme all’olmo campestre e al sambuco, è una delle prime piante legnose a risvegliarsi dopo il solstizio d’inverno: se il sambuco fa spuntare prima le foglie, nocciolo e olmo si aprono nella sfera del fiore alla luce che ritorna. L’olmo nel giro di un mese si caricherà di tanti piccoli frutticini alati (samare) commestibilissimi anche a crudo, ricchi di proteine e dal sapore molto gradevole. Il nocciolo, invece, avrà bisogno di circa otto mesi per far maturare i suoi frutti che, avendo avuto il tempo di raccogliere il calore dell’estate, saranno molto calorici, ricchi di zuccheri e di olio.

Il nocciolo è una pianta che ci regala frutti commestibili, ma è anche un’alleata preziosa per la nostra salute: le foglie, gli amenti, la corteccia e le gemme sono utilizzabili in erboristeria per la cura di pelle, mucose, vene, occhi e polmoni oltre che per il trattamento dei malanni invernali.

L’olio dalle mille virtù

L’olio estratto dalle nocciole, commestibile e di buon sapore, può essere usato anche in cosmesi per le sue qualità davvero interessanti. Quest’olio, infatti, è setoso e morbido al tatto e viene assorbito rapidamente dalla pelle, senza ungere. È lenitivo, nutriente, elasticizzante, protettivo e cicatrizzante, aiuta la pelle a rigenerarsi e ha proprietà anti-age e seboregolatrici.

Per questi motivi, è particolarmente indicato per le pelli delicate e infiammate e per quelle mature, grasse, miste o impure. Ideale per molti utilizzi, può essere usato come olio da massaggio in gravidanza e sui neonati, come ingrediente trattante per le pelli infiammate o acneiche, per prevenire la follicolite e persino per il post-rasatura.

Perfetto da applicare su cicatrici e smagliature, ha una caratteristica interessante: se è prodotto per uso alimentare (meglio ancora se è bio e spremuto a freddo), può essere usato sul seno delle neo-mamme per curare o prevenire smagliature e ragadi quando allattano, perché non fa male al bambino.

A cura di Pierluigi Campidoglio