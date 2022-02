La margherita, il fiore che preannuncia la primavera

Lo sbocciare delle margherite, chiamate anche pratoline o primaverine (Bellis perennis L.), è uno dei primissimi segni ad indicare che la primavera è ormai alle porte. Piantine umili all’apparenza ma estremamente tenaci e resilienti (possono essere calpestate e rovinate ma ritornano sempre a sbocciare, almeno finché non le si estirpa completamente), le margherite riescono a rapire il nostro sguardo specialmente quando formano tappeti estesi di corolle bianche.

Se la segnatura della calendula è tutta solare, quella della margherita è venusina e lunare.

Infatti è una pianta umida e fredda, ricca di succhi rinfrescanti piuttosto che di calde resine. Anche il suo profumo è decisamente più tenue, tanto da non essere quasi percepibile, a meno che non si raccolga una buona quantità di capolini.

Da buona pianta venusina è antinfiammatoria e antispasmodica, rinfrescante e diuretica; la sua lunarità ne fa un’ottima piantina commestibile (sia da cruda sia da cotta) e la rende capace di agire sui disturbi degli organi sessuali, in particolare delle mammelle, per le quali la margherita ha una specifica affinità.

Il botanico inglese John Gerard riporta:

“Le Margherite piccole sono fredde ed umide, essendo umide verso la fine del secondo grado, e fredde verso l’inizio dello stesso.

Le Margherite mitigano tutti i tipi di dolore, ma specialmente nelle articolazioni, e nella gotta causata da un umore secco e caldo, se esse vengono schiacciate con un po’ di burro nuovo non salato, e applicate sul posto che duole: ma esse funzionano più efficacemente se è aggiunta della Malva.

Le foglie delle Margherite, cotte insieme ad altre erbe, solvono il ventre; e sono usate anche nei Clisteri con buon successo, nelle febbri ardenti, e contro l’infiammazione dell’intestino.

[…]

Le foglie peste rimuovono i lividi e i gonfiori che procedono da qualche colpo, se esse sono pestate e applicate sopra; da che essa era chiamata nei tempi antichi ‘Bruisewort’ 1.

Il succo messo negli occhi li schiarisce, e sana l’eccessiva lacrimazione. La decozione della Margherita di campo (che è la migliore per l’uso in medicina) fatta in acqua e bevuta, è buona contro la febbre malarica, l’infiammazione del fegato e di tutte le parti interne.” [Gerard]

Invece Andrea Pietro Mattioli scrive:

“È il Bellis di più, e varie, sorti, che tre sono le distinzioni delle sue spezie, cioè maggiore, minore, e mezzano. […] Lodano tutte queste spezie i moderni per le scrofole, per le ferite della testa, e parimente per le bande delle ferite cassali2 penetranti nella concavità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule ulcerate della bocca, e della lingua, e peste, e applicate le infiammazioni delle membra genitali. L’erba fresca mangiata nell’insalata, mollifica il corpo stitico, e il medesimo fa ella mangiata cotta nel brodo delle carni. Usanle alcune ai paralitici, e parimente nelle sciatiche.” [Mattioli]

L’ “olio” di margherita

L’oleolito o, meno propriamente, l’“olio” di margherita è prodotto per macerazione a caldo o a freddo dei capolini (fiori) della margherita in un olio opportuno (es., oliva, girasole, …). Il metodo tradizionale prevede una macerazione a freddo lunga almeno 40 giorni. Una variante prevede che tale macerazione debba essere effettuata al buio, al fine di minimizzare l’irrancidimento dell’olio; un’altra variante prevede l’esposizione continua al sole, al fine di “caricare” l’olio dell’energia solare e di estrarre meglio i principi attivi della pianta.

Quale che sia il metodo, l’oleolito di margherita è un vero e proprio toccasana per il nostro corpo. Può essere usato in sostituzione dell’oleolito di arnica e di calendula (e dei prodotti da essi derivati, come gli ungenti e le pomate): la margherita, infatti, ha un’azione paragonabile a quella dell’arnica, ma più profonda e in più si può usare anche sulle ferite aperte. È un po’ meno “caldo” rispetto agli oleoliti di arnica e calendula.

Lenitivo e disinfiammante, è un ottimo rimedio per i traumi e le contusioni, i dolori di tipo infiammatorio e le irritazioni della pelle, le punture degli insetti, gli eritemi solari, le scottature e le ustioni. Molto efficace come rassodante ed elasticizzante, rende la pelle del corpo elastica e idratata ed aiuta a prevenire le smagliature, soprattutto in gravidanza o durante una dieta. È uno dei migliori rimedi per tonificare, rassodare e disinfiammare il seno. È utile anche per mantenere le gambe in forma aiutandone a riattivare la circolazione. È un ottimo rimedio schiarente per le macchie della pelle.

Si adopera per uso esterno. [AlleanzaVerde]

Note

1. Dall’inglese antico, “erba dei lividi”.

2. Ferite della cassa toracica. La margherita era nota per riuscire a curare anche le ferite da penetrazione al torace provocate, ad esempio, dalle armi.

Riferimenti

[Gerard] John Gerard, “The herball, or, Generall historie of plantes” (1636 & altre edizioni)

[Mattioli] Pietro Andrea Mattioli, “Discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli sanese, medico cesareo, ne’ sei libri di Pedacio Doscoride Anazarbeo della materia Medicinale” (1746)

[AlleanzaVerde] https://www.alleanzaverde.com/blog/oleolito-di-margherita/