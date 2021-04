Se era per la nostra salute, non si poteva prendere un aereo per andare al mare a Palma di Maiorca.

Se era per la nostra salute, non si seguivano le raccomandazioni austeritarie della Ue per tagliare la spesa sanitaria.

Se era per la nostra salute, la terra dei fuochi era bonificata da 20 anni.

Se era per la nostra salute, l’ex-Ilva era chiusa da 10 anni.

Se era per la nostra salute, le bevande piene di zuccheri erano vietate da un pezzo.

Se era per la nostra salute, le catene di junk-food era chiuse prima di aprire.

Se era per la nostra salute, si faceva un piano sanitario per estinguere il tabagismo.

Se era per la nostra salute, si approvava un protocollo per le Cure domiciliari precoci.

Se era per la nostra salute, già ad Ottobre si avviava la sperimentazione degli anticorpi monoclonali della Eli Lilly, che era pure gratis.

Se era per la nostra salute, non avremmo subito per un anno un bombardamento mediatico che manda in depressione.