5 consigli per diventare un eco-studente

Se a Natale siamo tutti più buoni possiamo impegnarci anche ad essere più rispettosi dell’ambiente diventando eco-studenti. Vuoi sapere come fare? Questo articolo fa per te. L’articolo di Alessia, alunna di terza media

1) Potresti iniziare a fare delle piccole cose come portare bottiglie di metallo per l’acqua invece di usare quelle di plastica usa e getta. Ovviamente oltre a rispettare l’ambiente dovresti rispettare le orecchie dei compagni evitando di farle cadere come un asteroide sul pavimento. Ma tanto anche quelle di plastica fanno un rumore inascoltabile, paragona-bile a una vecchia signora che ride con la polmonite.

2) Puoi fare la raccolta differenziata in classe, e probabilmente sarai anche il primo a farla per bene perché in classe nessuno ci riesce, scambiano tutti la plastica con la carta, non sono neanche simili come materiali, com’è possibile tutto questo? Basterebbe leggere sui cestini, non devi neanche sforzarti visto che ti hanno insegna-to a leggere in prima elementare.

3) Al posto di comprare magliette firmate e spendere anche un sacco di soldi per un vestiario che tra qualche anno neanche ti entrerà più, prendi delle magliette usate, e se ti fa “schifo” puoi semplicemente lavarle. Puoi scambiarle con i compagni come carte Pokemon, dopo tutto ti diverti e non ci perdi niente. Poi crescendo puoi usare le mutande di tuo padre, dovrebbero andarti.

4) Un vero eco-studente di certo non preferirebbe andare al Mc e mangiare prodotti che sembrano usciti da Chernobyl, al posto di mangiare prodotti a km 0 che hanno un aspetto invitante.

5) Se quando mangi hai degli avanzi puoi dare qualcosa agli animali randagi e fare anche una buona azione, dopotutto a chi non piacciono gli animali?

Alessia feat. Marco