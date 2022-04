Guerra Ucraina: 10 consigli per fare meno schifo

Quella in Ucraina non è purtroppo l’unica guerra attualmente in corso nel mondo. L’Africa è un continente vasto e complesso ed è spregevole dare giudizi sommari sulla “liceità” di un viaggio della speranza, come lo è giudicare a occhio se uno straniero possa avere o meno “diritto all’accoglienza”. E’ lecito discutere dei sistemi di accoglienza, degli effetti positivi o negativi dei flussi migratori e delle strategie più umane per evitare che un intero continente si riversi nell’altro, ma non lo è sindacare apriori sul diritto a una vita dignitosa da parte di un profugo, un rifugiato, un migrante economico o una vittima del racket di vite della malavita internazionale.Soprassediamo sullo squallore dei profughi ucraini rifiutati perché di colore , testimonianza di come il razzismo continui ad esistere eccome.

La cosa certa è che in poche settimane l’UE accolto 2,5 milioni di profughi ucraini, più di tutti i primi permessi di soggiorno rilasciati dall’UE nel 2020, il che significa che l’accoglienza è sempre questione di volontà politica, non di risorse, così come è questione di volontà politica, non di risorse, quanto investire – e soprattutto non investire – in sanità, istruzione, welfare, salari, considerando che le risorse per l’aumento stratosferico della spesa militare si trovano sempre. Da questo punto di vista, la guerra – come il covid – è una cartina al tornasole per le bugie dei governi occidentali sulla mancanza di risorse per fini sociali: bisogna rimarcare continuamente questo nel dibattito pubblico, e lottare per una riallocazione delle risorse su scopi umani.