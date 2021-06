John Frusciante, la musica e le origini sannite su Radio Morgan

Immaginate che un vostro lontano parente sia una leggenda vivente del rock mondiale e che ne siate a conoscenza, vista la fama; immaginate di aver ascoltato la sua musica, di averlo visto in tv e immaginate infine che un giorno il destino ve lo abbia fatto incontrare. No, non è l’inizio di un film o un romanzo, è ciò che è accaduto davvero a Giovanni Frusciante, restaurant manager di Apice, della provincia di Benevento e il cugino statunitense più famoso della famiglia: John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers.

«Quando vidi entrare John – racconta Giovanni – ci fissammo entrambi, come se due persone si rendessero conto, senza conoscersi, che ci fosse qualcosa che li accomuna, come la somiglianza, lo stesso sangue.» Fermiamoci qui. Il resto della storia sarà raccontato dallo stesso Giovanni Frusciante su Radio Morgan (vai sul link della diretta https://share.xdevel.com/player/1966) domenica 27 giugno, alle 21:00 in collegamento telefonico da Londra. Nella trasmissione Guitar Hero condotta da Massimiliano Castellani, maestro e chitarrista elbano, si parlerà dell’artista americano John Frusciante e si ascolterà tanta buona musica, dagli esordi nei Red Hot Chili Peppers con Mother’s Milk a Stadium Arcadium, passando per l’evoluzione solista e l’esperienza della musica elettronica fino al recente ritorno nella band di sempre.

Durante la diretta su Radio Morgan, sarà presente anche Michele Intorcia, docente del Pertini di Portoferraio e giornalista-pubblicista originario di Apice, il paese dei cugini Frusciante. Una puntata di due oreda non perdere, dedicata a un altro grande guitar hero, John Frusciante dei Red Hot, che negli anni ha ricevuto enormi riconoscimenti dalla critica per il suo stile chitarristico, fatto di immediatezza e vigore, non certo di tecnica sopraffine. Frusciante è una star del rock mondiale, ma al tempo stesso un’anima inquieta alla ricerca di nuovi e continui paesaggi interiori. Il 14 aprile del 2012, è stato inserito nella “Rock and Roll Hall of Fame” come membro dei Red Hot Chili Peppers, nella sala della gloria e del museo del rock che si trova a Cleveland, Ohio, Usa, ed è dedicato alla memoria di alcuni tra i più importanti e influenti artisti, produttori, personalità e non solo del mondo della musica, a cui, ovviamente, John non partecipò.

In attesa di rivederlo su un palco italiano probabilmente a giugno del 2022, dopo la reunion con i Red Hot Chili Peppers, non ci resta che ascoltare nella serata di domenica, tra curiosità e aneddoti, i più grandi brani che vedono la partecipazione della star californiana, icona del rock mondiale dal consenso di pubblico pazzesco e ancora fonte di ispirazione per tanti nuovi teenager che non ascoltano solo trap ma impugnano una chitarra e strimpellano i riff di John Frusciante.