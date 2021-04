Agricoltura naturale, condivisione e inclusione: sono i tre punti salienti su cui si fonda il progetto di autoproduzione di comunità “I Luoghi del Grano”, lanciato dalle associazioni “ Ecopotea ” e “Al Centro dei Ragazzi”

Un progetto in cui le famiglie e i consumatori partecipano alla produzione agricola condividendo il rischio del raccolto assieme ai contadini, ottenendo prodotti naturali e campagne senza veleni. E, al contempo, persone svantaggiate, escluse dal mondo del lavoro da sistemi di produzione iniqui, insostenibili e antisociali, trovano in quest’economia alternativa, equa e circolare, soddisfazioni e spazi altrove negati. Testimoniando la possibilità di una felicità diffusa che non è poi così irraggiungibile.