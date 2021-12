Tisana del Solstizio

Nell’attesa del Solstizio d’inverno, proviamo a coccolarci e a riscaldarci con una gustosa tisana a base di alloro, rosa canina, cannella, miele e fiori di sambuco

Cosa c’è di meglio, nei freddi e uggiosi pomeriggi invernali, di sorseggiare una tisana calda e profumata? Una dal gusto molto gradevole e di sicura efficacia può essere preparata mettendo in infusione in una tazza di acqua bollente (possibilmente coperta in modo da non far evaporare gli olii essenziali) una foglia di alloro, 3 o 4 “bacche” di rosa canina, un quarto di cucchiaino di cannella in polvere (oppure 1 cm circa di cannella in corteccia) e un cucchiaino raso di fiori di sambuco.

Trascorsi 5-10 minuti si può filtrare e dolcificare a piacere, ad esempio con un buon miele di castagno (corroborante), di eucalipto (balsamico), di tiglio (rilassante) o di arancio (tonico ed energizzante).

Le bacche di rosa canina sono ricchissime di vitamina C, sostengono il sistema immunitario e aiutano a combattere raffreddori e sindromi influenzali. Anche i fiori di sambuco possono avere una funzione preventiva, mentre la cannella aiuta a velocizzare la risoluzione del comune raffreddore.

L’alloro, meravigliosa pianta solare, tra le sue tante proprietà possiede quella di tonificare il sistema immunitario. Offre inoltre un profumo rilassante in grado di innalzare il tono dell’umore, per superare i giorni sempre più bui in attesa del Solstizio invernale…

A cura di Pierluigi Campidoglio e Rossella di Micco.