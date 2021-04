Interrompono la messa della Domenica delle Palme per contestare la chiusura di scuole, teatri, cinema, luoghi di cultura e aggregazione: «Mentre in questo luogo sacro viene messo in scena lo spettacolo della fede, fuori lo spettacolo della vita viene interrotto da troppo tempo. Ma è grazie alla libertà di fare cultura se esiste la libertà di culto: libertà di culto, libertà di cultura», hanno dichiarato gli attivisti.