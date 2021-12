Natale al Borgo di Molinara, tra mercatini e itinerari micaelici

Con Natale al Borgo, il paese di Molinara si racconta attraverso un itinerario natalizio per valorizzare il suo territorio e promuovere i suoi beni culturali, storici, artistici, paesaggisti ed enogastronomici. L’appuntamento è sabato 18 e domenica 19 dicembre

Stand artigianali, visite guidate al borgo antico e alla chiesa di Santa Maria dei Greci. Nella mattinata di sabato si terrà il primo dei due convegni a Palazzo Ionni dal titolo “L’importanza dei borghi e delle zone interne: il rilancio“. Coordinerà Roberto Costanzo (Presidente della Fondazione Mario Vetrone) e interverranno, oltre al sindaco, Raffaele di Lonardo (Sindaco di Guardia Sanframondi), Mino Mortaruolo (Consigliere Regionale), Michele Cammarano (Presidente Commissione Aree Interne della Regione Campania) e Nicola Caputo (Assessore della Regione Campania all’Agricoltura). «Questo evento è l’inizio di un ragionamento che deve coinvolgere enti sovracomunali come la regione Campania per cercare di bilanciare la forte sperequazione che esiste fra le zone costiere e quelle interne», commenta il sindaco Giuseppe Addabbo. In serata Natale al Borgo proporrà musica e spettacoli per bambini.

Domenica sarà la volta del focus “La Via Micaelica, importanza di un itinerario francigeno“: introduzione del Sindaco Addabbo e interventi a cura della prof.ssa Rossella Del Prete (esperta di governance del patrimonio culturale Università degli Studi del Sannio), del prof. Alessio Fragnito (Presidente associazione culturale Benevento Longobarda) e del dott. Antonello Belmonte (consulente storico). «Un evento culturale – spiega Belmonte – che vuole sottolineare l’importanza della via Micaelica nel corso dei secoli scorsi, grazie agli interventi di studiosi che parleranno del tracciato micaelico sannita. Sarà sottolineata, inoltre, l’importanza del culto micaelico presso i Longobardi, la collocazione di Benevento quale città più importante del Ducato omonimo e il fascio viario micaelico, che attraversava Molinara e portava a Monte Sant’Angelo (dove si trova il santuario di San Michele Arcangelo). Molinara sta puntando su questo tipo di turismo sostenibile e lento, anche tramite il cicloturismo».

«Forse l’“effetto Francigena” – ha scritto “Il Mattino” di Benevento – può davvero contribuire a restituire vitalità a sentieri perduti e territori incerti del proprio futuro. E’ in questo clima che Molinara fa un passo importante sulla “Via Micaelica”, percorso che collegava Roma con la potente tradizione spirituale di Monte Sant’Angelo nel Gargano, storica meta di pellegrinaggio e sede di uno dei maggiori luoghi di culto europei intitolati a San Michele (assieme alla cosiddetta “Sacra” in Val di Susa e all’abbazia di Mont-Saint-Michel in Francia, peraltro tutti situati sulla stessa linea immaginaria)».

«Molinara – ha spiegato Belmonte – si trovava lungo la “Via Micaelica”: a conferma di ciò erano presenti un ospizio nell’odierna piazza San Rocco e un bivacco nel borgo antico, nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Greci, che servivano da alloggio ai viandanti nel loro cammino. La “Via Micaelica” confluiva anche in quel fascio viario che dall’Europa occidentale (in particolare dalla Francia) conducevano a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove i pellegrini e i viandanti potevano imbarcarsi alla volta della Terrasanta». Infatti, oggi, la cartellonistica installata nel comune propone due diversi itinerari in bicicletta che collegano il paese con Benevento e il comune pugliese di Troia. «La grande storia è passata su strade dimenticate e tratti viari come quello che attraversa il nostro paese; anche la storia locale e della cultura materiale – ha spiegato il sindaco Addabbo – ha tantissimo da raccontare ai nostri territori».

Natale al Borgo si chiuderà domenica sera con le note della “Nuova Banda Città di Molinara” e con il concerto della locale “Schola Cantorum” presso la Chiesa di Santa Maria dei Greci.