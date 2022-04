Attacchi di versi in strada contro le guerre

poesie sui passanti, una guerriglia di versi, chitarre e tamburi per urlare contro la guerra (in Ucraina ) e le guerra (decine in corso, totalmente ignorate). L’iniziativa del collettivo Un mese per strada col megafono a “sparare”sui passanti, una guerriglia di versi, chitarre e tamburi per urlare contro la(in) e le guerra (decine in corso, totalmente ignorate). L’iniziativa del collettivo DisobbedienzaCreativa è sintetizzata in questo video: u n mese di performance artistiche e di poesie recitate ed urlate. Bombe poetiche e musicali per ricordare ai potenti che la pace sta in quella minuscola scintilla divina che vive nella creazione artistica. La ricerca del bello contro l’orrore delle guerre. “Dove abbiamo dormito?” mentre echi di guerre si udivano il lontananza. Eravamo persi in un “mondo fracassone” intenti “a lanciarci su molliche di silenzi, su una libertà defunta”, rincorrendo una finta apparenza di normalità che ci teneva al “sicuro”.

Il progetto “Versi In Rivolta- Libera La Poesia o Muore“, nato da Francesca Mazzoni, Francesca De Michele e Francesca L’Altrelli, si unisce a diverse realtà artistiche dell’entroterra campano per la realizzazione di un video collettivo contro le guerre. Il video è il risultato di un mese di performance di strada a cui anno partecipato il gruppo di musicisti ciclo-nomadi poeti di strada “Oceane e Balu'”, La Yurta di Flavia Iori. La bottega del liutaio Enrico Minicozzi. Gio e Cri. RADIO CRT. Le Surte. Augusto Gomma. MANU. Mariaurora Terlizzi, Il gruppo “Attacchinaggio poetico Irpino” di Anita Di Pietro e Irma Barone, Newton Fusco e Katiuscia Romano, Il compositore di “Sonno e Sogni” (pezzo iniziale del video), il gruppo Vocalcitrants: (Lucas Melean, violoncello, Florent Murcia, voce e chitarra, Oceane Goubier, voce).

Può la pace nascere attraverso la poesia? Può quel sentimento artistico guidare l’essere umano verso un sentire comune? Parafrasando l’Anarchico Kropotkin «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come fossimo noi non avremmo più bisogno – della guerra- perché agiremo per il bene comune». Come possiamo sentire l’altro come noi stesso? Solo attraverso l’empatia che nasce – spontaneamente – attraverso l’esercizio poetico ed artistico (nelle sue forme più disparate).

Attacchi di/versi in strada

Contro tutte le guerre.

Dove abbiamo dormito finora?

Nell’abbraccio di un mondo fracassone. Grandi mani per sparare meglio.

In appartamenti

O

Su strade.

A lanciarci su molliche di silenzi, su una liberta’ defunta, su una guerra contro chi?

Naufragati nell’abbandono. Pallidi. Assuefatti. Rabbiosi. Nulli nella totalita’ dell’odio.

Si’ capeggiare. Si’ intascare. Si’ razziare.

Si’ ma noi scriviamo poesia. C’entra resistere.

Ai fucili preferiamo le bombe carte poetiche. Sangue che scorre e’ d’inchiostro. Non uccidiamo. Leggiamo Kaufman, Majakovskij, Artaud, Dylan Thomas, Adonis, Soyinka, Cecilia Meireles, Borges, Mina Loy, Anne Waldman, Allen Ginsberg, Whitman. La guerra vista dai poeti e’ sonno del cervello. Agli angoli della storia, gli eroi della parola sono orfani ora. Ma siamo vivi. Siamo I vivi con I morti. Siamo la poesia resistente in pasto ai diavoli del potere

Ne’ serva. Ne’ padrona.

Siamo la parola

Viva o sepolta

Tutt’ossa e liberta’.

Essere o non essere?

Siamo.

Siamo i vivi con i morti

La poesia resistente

In pasto ai diavoli del potere

Dentro cattedrali riscaldate

Case addomesticate dalle tv

Ultime notizie dal fronte:

Domani all’alba

Staremo a guardare

Sempre la stessa scena

Il gioco dei ricchi

Nei sotterranei delle metropolitane

Nei sotterranei delle infanzie rotte

Nei sotterranei di una liberta’ andata

Nei sotterranei di un presente

Bombardato dalla pazzia.

Ho visto le migliori menti

Della mia generazione

Distrutte dal patriottismo armato

Attaccate moralmente

Attaccate mortalmente

Purche’ il padrone vinca

Purche’ i governi salvino l’economia.

Un po’ di crani

Ogni tanto

Saltati in aria

E’ il futuro d’horror

Per i poveri

Piccoli crani a morire

Piccoli crani in zona macello.

Bisogna che bruciamo

Tutte le divise

All’ingresso delle nostre vite

Non ci servono munizioni

Per la manutenzione del corpo

Cieli lapidati dall’odio quotidiano

Spiriti umiliati nelle anticamere dei ministri

Celebrare la persona nei cimitero della giustizia.

Non ci serve ringraziare

Chi ha deciso di adottare

Decisioni militari sull’umanita’

D’altro canto

Per quanto noi ci crediamo assolti

Siamo sempre coinvolti

Ma siamo i vivi con i morti

Le voci esistenti

Di tutti quei volti

Che se ne son andati

Dimenticati

Fluttuanti nella polvere

Siamo i vivi

Gli sperduti

Che proseguono

La poesia resistente

Che canta se stessa

Che celebra se stessa

Ne’ serva ne’ padrona

Siamo la poesia

Senza manie di dominio

E con nessuna voglia di discriminare

Siamo la poesia

Suonata

Disegnata

Dipinta

Recitata

Portata in strada

L’unico sangue che scorre

E’ d’inchiostro

E voce in strada

Viva e sepolta

Viva o sepolta

Tutt’ossa e liberta’.

Testo Francesca De Michele, aka Fran Allen Zimmerman